Engañan a papá e hija con falso secuestro en CDMX; les sacan 89 mil pesos

Un hombre llamó a un padre de familia y le hizo creer que su hija estaba secuestrada. Entre amenazas y presión, consiguió que saliera de su casa, comprara un teléfono nuevo y se mantuviera incomunicado, pasando por distintos hoteles de la Ciudad de México.

Pero mientras él pensaba que su hija estaba en peligro, los extorsionadores hicieron exactamente lo mismo del otro lado.

Utilizando el teléfono que sí era el del padre, otro hombre llamó a la joven y le hizo creer que ahora el secuestrado era él. Le dijeron que, si quería evitar que le hicieran daño, tenía que entregar 100 mil pesos.

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Asustada y convencida de que su papá realmente estaba en manos de delincuentes, la joven comenzó a conseguir el dinero. Hizo ocho transferencias y dos depósitos en efectivo hasta reunir 89 mil pesos, que fueron enviados a una cuenta bancaria que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía capitalina, estaba a nombre de Aidé “N”.

Después de entregar el dinero, a la joven también le ordenaron trasladarse a un hotel y mantenerse incomunicada. Antes de hacerlo compartió su ubicación en tiempo real con su mamá.

Esa misma noche, la madre pidió ayuda a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes llegaron hasta el hotel, encontraron a la joven y la llevaron de regreso a casa. El problema era que todavía faltaba el papá.

Una vez hecha la denuncia, las telefónicas están obligadas a dar de baja los números Foto: Cuartoscuro

A la mañana siguiente, quienes hacían las llamadas siguieron intentando sacar dinero a la familia y ahora comenzaron a presionar a la madre. Ella decidió no responder más.

El padre permaneció incomunicado hasta el 19 de septiembre de 2025, cuando finalmente dejaron de llamarlo y pudo regresar por sus propios medios a su domicilio. Fue entonces cuando la familia pudo confirmar que ninguno había estado realmente secuestrado: mediante llamadas, amenazas y engaños habían logrado mantener separados al padre y a la hija mientras les sacaban dinero. Ese mismo día, la joven presentó la denuncia ante la Fiscalía de la CDMX.

Llamada de extorsión: código.

A partir de ahí comenzó el rastreo del dinero. Las autoridades obtuvieron información financiera y determinaron que Aidé “N” era la única titular y persona autorizada para mover los recursos de la cuenta en la que fueron depositados los 89 mil pesos.

Según la investigación, la mujer habría tenido conocimiento de que el dinero llegó a su cuenta y habría dispuesto de él prácticamente de inmediato para entregárselo a otra persona.

Con esos datos, un juez giró una orden de aprehensión y agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Aidé “N” el pasado 24 de agosto en la alcaldía Magdalena Contreras.

Cuatro días después, el 28 de agosto, un juez la vinculó a proceso por su probable participación en el delito de simulación de secuestro y ordenó que permanezca en prisión preventiva. Además, fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.

La Fiscalía busca identificar a quienes realizaron las llamadas, participaron en el engaño y recibieron posteriormente el dinero.