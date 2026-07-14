Chocan la camioneta donde viajaba la titular de la SEGIRPC CDMX, Miriam Urzúa Venegas

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Urzúa Venegas, resultó lesionada al ser impactada la camioneta que la transportaba hacia la junta de Gabinete de Seguridad que se instala todas las mañanas con la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, en el edificio de Palacio de Gobierno.

El incidente vial se registró a las 06:45 horas de este martes, en el cruce de Venustiano Carranza y Simón Bolívar, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La camioneta de la titular de Protección Civil capitalina, tras el fuerte impacto, quedó metros adelante sobre Venustiano Carranza, en contrasentido. La otra camioneta, de la empresa Bachoco, quedó metros adelante con daños en el frente, sobre la calle de Bolívar.

Miriam Urzúa Venegas, titular de la SEGIRPC, fue auxiliada y, aun lesionada, trasladada a su junta de gabinete. Posteriormente fue revisada y atendida por personal de la ambulancia 404 del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). El diagnóstico sobre las posibles lesiones derivadas del fuerte impacto fue reservado.

Las compañías aseguradoras de ambos vehículos llegaron al lugar de los hechos para el deslinde de responsabilidades. Al no llegar a un acuerdo, ambos vehículos y sus conductores fueron puestos a disposición del juez cívico en la coordinación territorial Cuauhtémoc.