Monzón Mexicano y posible ciclón 'Elida' amenazan con lluvias fuertes en gran parte del país

El clima en México registrará cambios drásticos en las próximas horas. La combinación del Monzón Mexicano, la onda tropical número 19 y el desarrollo de un posible ciclón tropical en el Pacífico -que llevaría el nombre de Elida- provocarán un temporal de chubascos, lluvias fuertes a muy fuertes y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones meteorológicas también traerán la posible caída de granizo en el noroeste y occidente, aunque el ambiente caluroso a muy caluroso persistirá en el norte del país.

Alerta por ciclón tropical 'Elida' y zonas de baja presión

El SMN mantiene bajo estrecha vigilancia dos zonas de inestabilidad en el Océano Pacífico con alto potencial de desarrollo ciclónico:

Zona de baja presión, el posible ciclón Elida: Se localiza a 525 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. Aunque viaja mar adentro y se aleja de las costas mexicanas, cuenta con un 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico a 48 horas y un 100% a siete días.

Segunda zona de baja presión: Se prevé su formación al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, con un 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a siete días.

Pronóstico de lluvias: ¿Dónde lloverá hoy?

Las precipitaciones se extenderán por casi todo el país, dividiéndose de la siguiente manera según su intensidad:

Lluvias puntuales muy fuertes

Ideales para tomar precauciones ante posibles inundaciones o encharcamientos en:

Sonora (sureste)

Chihuahua (centro, sur y suroeste)

Coahuila (norte)

Durango (noroeste)

Sinaloa (norte y centro)

Jalisco (oeste y sur)

Colima

Michoacán (suroeste)

Oaxaca (noreste)

Chiapas (este y sur)

Veracruz (sur)

Lluvias fuertes

Nayarit (norte y sur)

Guerrero (sureste)

Intervalos de chubascos y lluvias aisladas

Chubascos: Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y granizadas, lo que incrementa el riesgo de deslaves e incremento en niveles de ríos y arroyos.

Alerta por fuertes rachas de viento

El viento también jugará un papel importante durante el día, afectando la movilidad y la navegación en las siguientes regiones:

De 50 a 70 km/h: Oaxaca (Istmo de Tehuantepec).

Oaxaca (Istmo de Tehuantepec). De 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, y las costas de Jalisco, Colima y Michoacán durante la mañana.

El contraste: Temperaturas extremas de más de 45°C

A pesar del temporal de lluvias, el calor extremo no cede en el norte del territorio nacional:

Superiores a 45 °C: Regiones de Baja California (noreste).

Regiones de Baja California (noreste). De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y sur) y Oaxaca (sur).

Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y sur) y Oaxaca (sur). De 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.