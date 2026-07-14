Sobse podrá sancionar con rescisión laboral en caso de hostigamiento o acoso sexual

Los empleados de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) podrán ser sancionados hasta con la rescisión laboral en caso de que cometan hostigamiento o acoso sexual.

Así se determina en el “Protocolo para la prevención y atención del hostigamiento sexual y/o acoso sexual”, dado a conocer por la Sobse este martes en la Gaceta Oficial.

El protocolo contempla varios niveles de sanciones de acuerdo al caso, desde prohibir por escrito a la persona agresora de acercarse o molestar a la víctima. Reubicación física, cambio de unidad administrativa o de horario de labores de la persona agresora.

Exhorto a la persona agresora de aprobar y comprobar cursos en materia de acoso y hostigamiento sexual, violencia contra las mujeres o aquellos temas vinculados.

Hasta suspensión o rescisión laboral

Suspensión temporal por acta administrativa o constancia de hechos, de perseguir la conducta infractora rescisión laboral sin responsabilidad para la dependencia o entidad a la que se encuentre adscrita la persona infractora, conforme a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, o en la Ley burocrática”, se indica en el protocolo.

También contempla medidas de protección para salvaguardar la integridad física, emocional y laboral de la víctima.

El nuevo protocolo aplica a la Sobse y otros organismos dependientes como el Instituto para la Seguridad en las Construcciones, el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa y la Planta Productora de Mezclas Asfálticas.

El protocolo contempla la creación de un Consejo que reciba, documente y canalice las denuncias de hostigamiento o acoso sexual.

Las personas Consejeras deberán tener la calidad de personas servidoras públicas y contar con experiencia comprobable en perspectiva de género y enfoque de derechos humanos; deberá contar con una capacidad de escucha activa de detección de necesidades y orientación de alternativas de atención. Deberá tener un trato empático, sensible e imparcial que genere confianza y que le permita acompañar a la víctima en la situación de hostigamiento sexual y/o acoso sexual, así como tener un equilibrio entre distancia y cercanía emocional”, señala.

Las víctimas podrán presentar sus denuncias ante las consejeras, por escrito o vía correo electrónico. El protocolo, de 37 artículos, entró en vigor este martes.