Ejecuta SSC orden de aprehensión por extorsión, robo y violación en CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Fiscalía capitalina, cumplimentaron tres órdenes de aprehensión contra dos hombres y una mujer, señalados por su probable participación en delitos de extorsión, robo agravado y violación.

Una de las detenidas fue Dulce Anahí “N”, de 20 años de edad, presente integrante de una banda dedicada a la extorsión de comerciantes en la alcaldía Gustavo A Madero.

La joven fue aprehendida en la colonia La Casilda, en la GAM por su presunta participación en el delito de extorsión agravada continuada; delito cometido en marzo pasado contra un comerciante de la zona.

En un operativo distinto, realizado en las calles Estado de Durango y Estado de Oaxaca, en la colonia La Providencia, también en Gustavo A. Madero, agentes de la SSC lograron la captura de Zaid Uriel “N”, de 25 años de edad, acusado del delito de violación.

Asimismo, Carlos Andrés “N” fue notificado de una orden de aprehensión por robo agravado. El mandato judicial se cumplimentó en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, donde se encuentra interno.

El sujeto, un ciudadano colombiano de 50 años de edad, está relacionada con eventos de robo a casa habitación en la alcaldía Benito Juárez, uno de ellos cometido en días pasados en la calle Wisconsin de la colonia Ampliación Nápoles, donde se apoderó de dinero en efectivo y pertenencias de valor y por lo que, en días pasados fue detenido en posesión de 170 dosis de narcótico en la colonia José López Portillo, en la misma demarcación.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó a través de sus redes sociales que las detenciones fueron resultado de trabajos de investigación y de acciones coordinadas con la FGJCDMX para ubicar y capturar a personas consideradas generadoras de violencia, en el oriente de la ciudad.