Cualquier mujer que esté en peligro podrá resguardarse en un OXXO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Cadena Comercial OXXO firmaron un convenio para iniciar el Programa Espacio Segura, mediante el que cualquier niña, mujer o adolescente que esté en riesgo o sea víctima de violencia, podrá resguardarse en cualquiera de las mil 500 tiendas de esta cadena en la Ciudad de México.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, expresó que el objetivo es que si una niña o adolescente se resguarda en una tienda OXXO, los trabajadores activarán un protocolo de resguardo temporal, para que pueda recibir atención empática.

Y después ser canalizadas por parte del personal de OXXO previamente capacitado, con elementos de la SSC para ser atendidas.

De modo que podamos brindar atención inmediata y el acompañamiento institucional correspondiente a las víctimas” publicó Vázquez en su cuenta de X.

Y detalló que el programa se suma “a la estrategia instruida por la jefa de gobierno @ClaraBrugadaM para brindar atención y protección integral a las mujeres y erradicar la violencia de género en la capital”.

En el evento, la directora de la Unidad Especializada de Género de la SSC, Michelle Guerra, explicó que “multiplicar estos espacios significa cerrar el tiempo y el territorio en los que la violencia opera. Significa que una mujer que sale del trabajo de noche, que regresa de la escuela o que camina por una colonia que no conoce, sepa con certeza que existe un lugar identificable, abierto y dispuesto a protegerla”.

Y Alejandro Arellano, gerente Regional de Operaciones de OXXO México, expresó que su empresa considera “que el verdadero valor de nuestra presencia en miles de comunidades se demuestra en los momentos que más importan; por eso esta iniciativa refleja nuestro compromiso de ser un buen vecino y un aliado cercano, contribuyendo a construir entornos más seguros, humanos y solidarios para todas”.

Por otra parte, el secretario Vázquez agradeció a la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, pues el convenio se firmó en su demarcación.

En el evento participaron también Nashieli Ramírez, secretaria de la contraloría general, Alejandra Frausto, secretaria de turismo y Daptnhe Cuevas secretaria de las mujeres, ambas de la Ciudad de México.