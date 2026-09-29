Álvaro Obregón clasifica a la final de Premios Verdes 2026 con modelo de gobernanza climática

La Alcaldía Álvaro Obregón fue seleccionada entre los 50 finalistas internacionales de Premios Verdes 2026 con su propuesta “Gobernanza Climática Inteligente desde el Territorio”, desarrollada dentro de la estrategia Alcaldía Verde. En una edición que reunió a más de 2 mil proyectos participantes de América Latina y el Caribe, la iniciativa de la demarcación superó las fases de evaluación hasta ingresar al grupo de las 500 mejores propuestas y alcanzar una calificación de 94.480 sobre 100.

Bajo la gestión del alcalde Javier López Casarín, la alcaldía impulsa una política ambiental centrada en la resiliencia y la gestión responsable del entorno local. La propuesta ganadora parte del principio de que los gobiernos locales deben ir más allá de la ejecución de acciones aisladas y desarrollar capacidades institucionales permanentes para analizar el territorio, articular actores, tomar decisiones fundamentadas y adaptar sus respuestas operativas frente a los estragos del cambio climático.

El certamen regional, que cuenta con una trayectoria de más de una década y ha evaluado a más de 22 mil proyectos de 53 países, llevará a cabo su etapa final del 19 al 22 de octubre en Cuenca, Ecuador. Durante el encuentro global, una comisión técnica integrada por 200 expertos internacionales revisará las propuestas de los 50 finalistas en jornadas de intercambio, exposiciones y talleres, culminando con la ceremonia de premiación donde se revelará a los ganadores de la edición 2026.

Durante las evaluaciones previas, la comisión destacó el proyecto de Álvaro Obregón por su aplicabilidad, el impacto ambiental y social alcanzado, la articulación comunitaria, el uso de información para la gestión del territorio y su potencial de replicabilidad en otros municipios. Con este avance, la demarcación busca consolidar un modelo de gobierno incluyente, ambientalmente perdurable y con capacidad de proyectar soluciones sostenibles a escala regional.