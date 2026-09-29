Disminuyen 6.4% accidentes de motociclistas en CDMX; C5 y bikers prevén alianza vial

Durante 2026, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México ha atendido 14 mil 713 reportes de accidentes viales relacionados con motocicletas a través de la línea de emergencias 9-1-1. Aunque la cifra representa una disminución del 6.4% en comparación con el año anterior, las autoridades y colectivos buscan reforzar las medidas de seguridad ante la vulnerabilidad de los conductores.

En un encuentro cívico que reunió a más de 40 motociclistas del Comité Motor CDMX, Salvador Guerrero Chiprés, Coordinador General del C5, advirtió que un usuario de motocicleta tiene 15 veces más probabilidades de sufrir un percance que un automovilista. No obstante, enfatizó que hasta el 90% de estos incidentes pueden evitarse mediante la prevención y el cumplimiento de las normas de tránsito.

La cultura cívica vial, impulsada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se construye todos los días con respeto a las normas, responsabilidad al conducir y el reconocimiento de que cada decisión en la vía pública puede contribuir a proteger la vida de quienes compartimos las calles”, destacó Guerrero Chiprés durante la visita guided por el centro de videovigilancia.

Por su parte, integrantes del Comité Motor CDMX, representados por Sergio Soto Quintanilla, Ada Silva Rico y Juan Cid, asumieron el compromiso de colaborar activamente con el C5 mediante la prevención de accidentes, el acatamiento del reglamento y la denuncia oportuna de cualquier conducta delictiva de la que sean testigos o víctimas en las vialidades de la capital.

Con miras a los eventos masivos de fin de año, el Coordinador del C5 invitó a la comunidad biker a redactar de forma conjunta un Decálogo de Comportamiento para la próxima Rodada del Terror, programada para finales de octubre, garantizando así el resguardo tanto de los participantes como de la ciudadanía.