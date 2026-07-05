Mundial dispara 58% generación de basura en la CDMX

En la Ciudad de México, la generación de residuos sólidos urbanos durante las más de tres semanas de actividades del Mundial se ha incrementado 58%, al pasar de 12 mil 400 toneladas diarias, a cerca de 19 mil 700, alertó DUA NetZero Consulting, experta en solvencia climática.

Esta cantidad de basura es una carga para una ciudad que no cuenta con infraestructura suficiente”, alertó Fátima Montiel, CEO Global de la trasnacional, en entrevista con Excélsior.

“La basura del Mundial no sólo se queda en el estadio. Se distribuye por toda la ciudad: restaurantes llenos, hoteles a toda su capacidad, plazas comerciales, plataformas de entrega y reuniones familiares. Es un fenómeno distribuido en la ciudad de México y su área conurbada”.

Las calles aledañas al Ángel de la Independencia lucieron abarrotadas de basura luego del triunfo de México contra Ecuador. Día posterior del festejo de la selección mexicana que le ganó a Ecuador, en el Angel de la Independencia, sobre peso de la reforma y las jardineras, trabajadores de limpieza de la ciudad de México levantan los desperdicios que dejó la afición al futbol.Foto Mateo Reyes Arellano Mateo Reyes

Insistió en que el incremento rebasa la capacidad instalada en la capital.

No contamos con infraestructura para gestionar un aumento de esta magnitud. Estamos hablando de casi 20 mil toneladas de residuos al día. Es un reto enorme”, remarcó.

Actualmente, la CDMX tiene operativas tres plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos y seis plantas privadas de tratamiento de residuos de la construcción, además de 13 estaciones de transferencia.

Con esta capacidad instalada, la CEO de DUA NetZero enfatizó que la ciudad enfrentará hoy evitar que la euforia de miles de aficionados vuelva a dejar toneladas de basura en calles, plazas y monumentos.

Para ello, la Secretaría del Medio Ambiente pondrá en marcha una nueva jornada del Megalimpiatón de la Afición, mediante la distribución de bolsas para residuos entre los aficionados que acudan al Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, el Zócalo y los distintos puntos donde serán instaladas pantallas para seguir el encuentro México-Inglaterra.

Personal de limpia pública se ha visto obligado a trabajar más horas para limpiar la basura generada por los festejos del Mundial. Mateo Reyes

El objetivo es que los asistentes recojan sus desechos antes, durante y después del partido y evitar que los espacios públicos terminen nuevamente cubiertos de basura.

Tan sólo después de la victoria del Tri frente a Corea del Sur, el pasado 18 de junio, los servicios de limpia retiraron 40 toneladas de residuos de Paseo de la Reforma, una de las principales zonas de celebración.

Para lograr que el corredor económico y cultural “volviera a la normalidad” cuadrillas de más de 360 trabajadores de Limpia de la Secretaría de Obras laboraron por más de 10 horas.

Sin embargo, Montiel aseveró que “el error es pensar que basta con limpiar más rápido (…) o poner más trabajadores (de limpia)”.

¿De quién es la responsabilidad de la basura en la CDMX?

Para evitar que la generación de basura se duplique en eventos como el Mundial, las empresas también deben asumir la responsabilidad sobre el destino final de los productos que comercializan durante eventos masivos, señaló la experta.

Reproducir Basura orgánica, inorgánica reciclable y no reciclable, será el dilema para los capitalinos a partir del 1 de enero, que se implementará el sistema de separación en la #CDMX.

Cuando una empresa vende más durante un evento de esta magnitud, también aumenta su responsabilidad sobre los residuos que generan sus productos”, remarcó.

Montiel consideró que, aunque la CDMX ha registrado avances con la Ley de Economía Circular y la separación obligatoria de residuos en distintas alcaldías, ninguna metrópoli puede resolver el problema si únicamente fortalece la recolección.

“No podemos dejarle todo al gobierno”, sostuvo.

Para la especialista, el encuentro entre México e Inglaterra representa una oportunidad para demostrar que la celebración deportiva puede ir acompañada de una cultura ambiental.

A pesar de que la Secretaría de Obras no dio a conocer la cantidad de basura recolectada tras los festejos por el pase de México a octavos de final, el martes pasado, cuadrillas de trabajadores laboraron más de 20 horas –dos turnos- para recoger los residuos en las zonas de festejos.