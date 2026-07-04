Festejan los 36 años de panda Xin Xin en Chapultepec

Con una danza de leones chinos, botargas de panda y hasta un pastel especial, fueron festejados los 36 años de Xin Xin, la panda gigante que habita en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre Chapultepec.

Xin Xin, con 36 años, ha superado la expectativa de vida de su especie y es una de las pandas gigantes más longevas, gracias a los cuidados especializados que recibe cada día, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

La dependencia preparó un festejo en donde participaron decenas de visitantes de Chapultepec y también autoridades de la Embajada de China.

El pastel que recibió Xin Xin fue especial porque es una piñata rellena de sus alimentos favoritos, como frutas, miel, entre otros.

Como parte del festejo hubo varias actividades para festejar a la panda, como talleres para pintar figuras de yeso de Xin Xin, entre otras.