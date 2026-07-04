Tormenta en CDMX provoca encharcamientos y caída de árboles

La tormenta eléctrica que se registró esta tarde en varias partes de la Ciudad de México causó diversas afectaciones, incluso por la intensidad de la tormenta se activaron las alertas naranja y amarilla.

La persistencia de las lluvias se concentró en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

Se activa Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del sábado en las demarcaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo”.

“Se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del sábado en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco”.

La SGIRPC informó que en la colonia San Rafael, en la Cuauhtémoc, dos departamentos se inundaron, en el lugar el agua alcanzó 25 centímetros de altura y afectó unos 60 metros cuadrados.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

En Periférico y Alencastre, colonia Bosque de Chapultepec II Sección, hubo un encharcamiento de 300 metros y 45 centímetros de altura, en donde fue necesario ayudar a sacar vehículos varados.

Mientras que en el cruce de las calles Francisco I Madero y Jacarandas, colonia Campestre Potrero, en Iztapalapa, un árbol de 20 metros se desplomó y afectó el techo de lámina de una vivienda, pero sin que hubiera lesionados.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

También sobre Paseo de la Reforma se registraron grandes encharcamientos, lo que generó caos vial, por lo que tuvo que acudir personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).