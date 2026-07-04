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Ayúdanos a encontrarlo: César Armando Salazar Gamez desapareció en Xochimilco

Por: Andrés Mendoza

 Especial

as autoridades de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia han emitido una ficha de búsqueda para localizar a César Armando Salazar Gamez, quien fue visto por última vez el pasado 3 de julio de 2026 en la alcaldía Xochimilco.

Su familia y las autoridades solicitan la colaboración urgente de la ciudadanía para cualquier información que pueda llevar a su paradero.

Datos de la persona:

Nombre: César Armando Salazar Gamez

  • Edad: 44 años

  • Sexo: Hombre

  • Estatura: 1.72 metros

  • Seña particular: Cicatriz en la ceja izquierda.

    Hechos de la desaparición:

    Fecha: 03 de julio de 2026

  • Lugar: Fue visto por última vez en su domicilio ubicado en Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. Desde entonces, se desconoce su paradero.

    Vestimenta el día de la desaparición:

    Sudadera color vino con las letras "Harvard" en el pecho.

  • Pantalón de mezclilla azul marino.

  • Zapatos de gamuza rojizos.

    ¿Cómo ayudar?

    Si tienes alguna información que pueda ayudar a localizar a César Armando Salazar Gamez, por favor comunícate de inmediato a los siguientes números oficiales:

    Teléfono de contacto: 55 5484 0430

    También puedes contactar a través de las redes sociales oficiales:

    Fiscalía CDMX: @FiscaliaCDMX

  • Comisión de Búsqueda CDMX: @busqueda_cdmx

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