Ayúdanos a encontrarlo: César Armando Salazar Gamez desapareció en Xochimilco

as autoridades de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia han emitido una ficha de búsqueda para localizar a César Armando Salazar Gamez, quien fue visto por última vez el pasado 3 de julio de 2026 en la alcaldía Xochimilco.

Su familia y las autoridades solicitan la colaboración urgente de la ciudadanía para cualquier información que pueda llevar a su paradero.

Datos de la persona:

Nombre: César Armando Salazar Gamez

Edad: 44 años

Sexo: Hombre

Estatura: 1.72 metros

Seña particular: Cicatriz en la ceja izquierda.

Hechos de la desaparición:

Fecha: 03 de julio de 2026

Lugar: Fue visto por última vez en su domicilio ubicado en Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Vestimenta el día de la desaparición:

Sudadera color vino con las letras "Harvard" en el pecho.

Pantalón de mezclilla azul marino.

Zapatos de gamuza rojizos.

¿Cómo ayudar?

Si tienes alguna información que pueda ayudar a localizar a César Armando Salazar Gamez, por favor comunícate de inmediato a los siguientes números oficiales:

Teléfono de contacto: 55 5484 0430

También puedes contactar a través de las redes sociales oficiales:

Fiscalía CDMX: @FiscaliaCDMX

Comisión de Búsqueda CDMX: @busqueda_cdmx