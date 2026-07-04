Ayúdanos a encontrarlo: César Armando Salazar Gamez desapareció en Xochimilco
as autoridades de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia han emitido una ficha de búsqueda para localizar a César Armando Salazar Gamez, quien fue visto por última vez el pasado 3 de julio de 2026 en la alcaldía Xochimilco.
Su familia y las autoridades solicitan la colaboración urgente de la ciudadanía para cualquier información que pueda llevar a su paradero.
Datos de la persona:
Nombre: César Armando Salazar Gamez
Edad: 44 años
Sexo: Hombre
Estatura: 1.72 metros
Seña particular: Cicatriz en la ceja izquierda.
Hechos de la desaparición:
Fecha: 03 de julio de 2026
Lugar: Fue visto por última vez en su domicilio ubicado en Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. Desde entonces, se desconoce su paradero.
Vestimenta el día de la desaparición:
Sudadera color vino con las letras "Harvard" en el pecho.
Pantalón de mezclilla azul marino.
Zapatos de gamuza rojizos.
¿Cómo ayudar?
Si tienes alguna información que pueda ayudar a localizar a César Armando Salazar Gamez, por favor comunícate de inmediato a los siguientes números oficiales:
Teléfono de contacto: 55 5484 0430
También puedes contactar a través de las redes sociales oficiales:
Fiscalía CDMX: @FiscaliaCDMX
Comisión de Búsqueda CDMX: @busqueda_cdmx