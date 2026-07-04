Intensas lluvias amenazan encuentro entre México e Inglaterra

Se esperan lluvias fuertes en la Ciudad de México durante el horario del partido entre México e Inglaterra, así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La dependencia indicó que el pronóstico para este domingo tiene previsto que habrá chubascos entre las 16:00 y 18:00 horas, es decir, antes del encuentro.

Entre las 18:00 y 20:00 horas, horario en el que se disputará el partido, se esperan lluvias fuertes.

Y de 20:00 a 22:00 horas, luego del partido, serán lluvias ligeras.

Fotos: Especial

La SGIRPC recomendó a los aficionados tomar precauciones, como usar impermeable, no cruzar corrientes de agua, cuidar pertenencias entre la multitud, entre otras.

Mientras que, para esta tarde y noche, se activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y caída de granizo en varias zonas de la Ciudad de México.

Ya que la lluvia será de entre 15 y 29 milímetros, por lo que se recomendó a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje.

También se debe evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados, así como apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.