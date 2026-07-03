Lanzan 'Mega Limpiatón de la Afición'; darán bolsas para recoger basura en CDMX

Para evitar que los festejos por el Mundial dejen nuevamente toneladas de basura en el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma y el Zócalo, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México repartirá bolsas para residuos a los aficionados que asistan este domingo a los puntos donde se podrá observar el partido entre México e Inglaterra.

El gobierno capitalino desplegó un operativo integrado por 360 trabajadores, 23 vehículos, 6 hidrolavadoras y una pipa con capacidad de 10 mil litros de agua. Cuartoscuro

El propósito es que los aficionados recojan sus desechos antes, durante y después del encuentro.

Para ello, la Sedesa informó que el operativo especial “Mega Limpiatón de la Afición” continuará este fin de semana como parte de las acciones para mantener limpias las principales zonas de concentración de seguidores de la Selección Mexicana.

Ello, luego de las toneladas de desechos de todo tipo, que dejaron festejos anteriores, principalmente sobre Paseo de la Reforma. Tan solo tras los festejos del triunfo del TRI contra Corea del Sur, el 18 de junio, dejaron 40 toneladas de desechos en la icónica avenida.

Los náipes Especial

¿Dónde repartirán las bolsas?

Este domingo 5 de julio los aficionados podrán acudir al punto de encuentro conocido como “Los Naipes”, ubicado sobre Reforma, donde personal de la Sedema entregará bolsas de plástico reutilizables a fin de facilitar la recolección de residuos.

Al concluir su estancia, se les solicitará depositarlas en los contenedores habilitados para ese fin y que se colocarán en zonas estratégicas.

La dependencia hizo un llamado a la afición para celebrar con responsabilidad y evitar que botellas, latas, vasos, envolturas y otros residuos terminen sobre banquetas, jardines y vialidades de la capital.

“Celebremos con pasión, pero también con responsabilidad: ¿Y si sí damos otro motivo para hablar de México como la afición más limpia del Mundial?”, expresó la Sedema al convocar a la ciudadanía a sumarse al operativo.