Alertan sobre riesgos por uso de espuma en festejos futbolistas

El uso de espumas en aerosol durante los festejos mundialistas pueden provocar lesiones en los ojos, la piel y las vías respiratorias, alertó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, institución que llamó a la afición a evitar este tipo de productos durante los festejos por el partido de octavos de final entre México e Inglaterra.

A través de sus redes sociales, la Sedesa pidió a los aficionados celebrar de manera responsable y privilegiar la seguridad durante las concentraciones previstas este domingo en el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, el Zócalo y los distintos puntos donde serán instaladas más de cien pantallas para seguir el encuentro.

Lo que parece un juego puede provocar irritación en los ojos, lesiones en la piel y afectar tus vías respiratorias”, alertó la Secretaría de Salud.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

En caso de contacto con los ojos, la espuma química puede ocasionar desde una conjuntivitis química, caracterizada por ardor, enrojecimiento y lagrimeo, hasta lesiones y quemaduras en la córnea, que incluso podrían comprometer la visión, alertó la Sedesa en un mensaje en X.

Añadió que el contacto con la piel también representa un riesgo, ya que los componentes químicos del producto pueden provocar dermatitis, sarpullido e incluso quemaduras químicas derivadas de aditivos corrosivos.

Respecto a la inhalación del contenido de estos aerosoles, la autoridad sanitaria señaló que los químicos pueden desencadenar crisis asmáticas, episodios de tos e inflamación de las vías respiratorias, especialmente en personas con enfermedades respiratorias preexistentes.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Como medida de primeros auxilios, recomendó enjuagar de inmediato la zona afectada con abundante agua y acudir a recibir atención médica si las molestias persisten.

Sobre Paseo de la Reforma, como parte del dispositivo integral para atender y prevenir incidentes, serán desplegados 100 trabajadores de Salud, en puntos de atención en el corredor Reforma-Juárez-Zócalo.

El exhorto se suma a las medidas implementadas por el gobierno de la Ciudad de México con motivo del encuentro entre México e Inglaterra, que incluyen operativos de seguridad, control de aforo en el Ángel de la Independencia y el Zócalo, campañas para evitar que los festejos terminen en tragedias como la del martes, con cuatro fallecidos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.