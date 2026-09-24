Infraccionan a pipas que transportaban materiales peligrosos en Iztapalapa

Un total de 24 infracciones, 19 de ellas por exceso de velocidad, fueron aplicadas a vehículos que transportan materiales peligrosos durante un dispositivo de revisión realizado por policías de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Iztapalapa.

El operativo se llevó a cabo en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la colonia Santa Martha Acatitla, con el objetivo de supervisar que las unidades tipo pipa que transportan gas cumplan con la normatividad vigente y evitar riesgos para la población.

De acuerdo con la SSC, durante el dispositivo fueron revisados 28 vehículos y se aplicaron 24 infracciones: 19 por exceso de velocidad, cuatro por irregularidades relacionadas con la licencia de conducir y una por no utilizar el cinturón de seguridad.

Foto: SSC

Además, los agentes tomaron 20 garantías de pago y realizaron nueve amonestaciones verbales a los conductores.

Para el operativo fueron desplegados 40 policías y 31 vehículos oficiales, quienes también concientizaron a los operadores sobre los horarios establecidos para la circulación de estas unidades y la prohibición de transitar por los carriles centrales.

La SSC informó que este tipo de dispositivos continuarán de manera aleatoria en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de detectar conductas que puedan poner en riesgo a conductores, peatones y demás usuarios de la vía.