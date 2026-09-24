Alcaldía Iztacalco escucha al sector empresarial para reactivar la economía local

Para fortalecer la gobernanza, erradicar la corrupción y fomentar la inversión y el empleo, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, encabezó una mesa de diálogo con más de 20 empresas y organismos empresariales.

Durante el encuentro, la administración local presentó un balance operativo en el que destaca la ejecución de 505 órdenes de verificación en el último año, realizadas a través de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

Del total de las inspecciones realizadas en la demarcación, 183 correspondieron a establecimientos mercantiles, 146 a espectáculos, 95 a construcciones y edificaciones, 58 a protección civil, 19 a estacionamientos públicos, tres a publicidad exterior y una a uso de suelo.

Como resultado directo de estos procedimientos, las autoridades aplicaron 221 suspensiones y 140 clausuras de acuerdo con la normatividad vigente. En paralelo a las labores sancionatorias, se emitieron 152 invitaciones para promover la regularización voluntaria de todo tipo de negocios.

Durante la reunión, la alcaldesa enfatizó el compromiso de su administración con la transparencia y el diálogo directo con el sector productivo. "La cero tolerancia a la corrupción es un principio que guía el ejercicio de la administración pública en Iztacalco", subrayó Lourdes Paz, al tiempo que reafirmó que su gobierno mantiene una política de puertas abiertas para atender las inquietudes empresariales bajo un estricto apego a la legalidad y la rendición de cuentas.

Asimismo, destacó que la alcaldía ha impulsado la estrategia preventiva "Mi Negocio en Paz", enfocada en brindar orientación técnica y acompañamiento normativo a los comerciantes.

A través de un módulo itinerante que recorrió diversas colonias y un módulo fijo ubicado en la explanada de la Alcaldía, se han otorgado 778 asesorías directas y atendido a más de mil 402 personas en materias clave como uso de suelo, documentación y requisitos de funcionamiento.