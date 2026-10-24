Integrantes de Los Olmos Fragoso enfrentan nuevo proceso por robo a vivienda

Melani “N” y Samantha “N”, presuntas integrantes del grupo delictivo “Los Olmos Fragoso”, acumularon otro proceso en su contra por el delito de robo a casa habitación, el cual se cometió en la alcaldía Iztacalco, de donde sustrajeron joyas, relojes de lujo y 50 mil pesos en efectivo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que el nuevo proceso es por los hechos cometidos el 30 de abril de 2026, cuando Melani “N” y Samantha “N” acudieron a un condominio de la colonia Tlazintla, de la alcaldía Iztacalco.

Mientras un hombre distraía al guardia de seguridad, al que le solicitaba información, ambas ingresaron al inmueble, donde forzaron la entrada de un departamento y sustrajeron joyas valuadas en 150 mil pesos y 50 mil pesos en efectivo”.

Por dicho robo, agentes de la Policía de Investigación analizaron las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del lugar, esto permitió conocer las características físicas de los presuntos responsables, así como identificar a ambas mujeres por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra.

Foto: Especial

Detenciones dentro de prisión

La detención de Melani “N” y Samantha “N” se llevó a cabo el 19 de octubre, dentro del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ya que ambas mujeres están detenidas porque enfrentan otros procesos penales.

Luego de que el Ministerio Público presentó los datos de prueba, un juez determinó vincularlas a proceso por robo agravado, por el que estableció un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

Las investigaciones permitieron relacionar a ambas mujeres con otro robo a casa habitación, cometido el 16 de mayo de 2026 en la colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez, en el que también habría participado Cristina ‘N’, identificada como presunta integrante del mismo grupo delictivo”.

En ese robo se llevaron relojes, joyas, aparatos electrónicos y computadoras portátiles con un valor aproximado de 300 mil pesos, por lo que se consiguió la vinculación a proceso contra Samantha “N” y Cristina “N”, el 7 de octubre; mientras que Melani “N” fue procesada dos días después.

Acumulan robos a viviendas

La detención de Melanie se concretó el 5 de octubre en Ecatepec, Estado de México, mediante una acción coordinada entre la PDI y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las indagatorias contra las imputadas incluyen otros robos a viviendas. Samantha “N” fue aprehendida por agentes de la PDI en Coacalco, Estado de México, en coordinación con la FGJEM, por su probable participación en un robo cometido en enero de 2026 en la colonia Portales Sur, Benito Juárez”.

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La fiscalía capitalina añadió que Samantha “N” y Cristina “N” están imputadas por robos a departamentos de un mismo edificio en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, los cuales se cometieron el 8 de marzo de 2025.

Por uno de estos casos, Cristina “N” fue detenida el 8 de junio de 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero y vinculada a proceso el 12 de junio, por robo agravado en pandilla.

Con todos estos procesos, Samantha “N” acumula tres vinculaciones a proceso, por robo agravado; mientras que Melani “N” suma dos; Cristina “N”, quien no está imputada por los hechos de Iztacalco, también cuenta con dos vinculaciones a proceso.

“Los Olmos Fragoso” está identificado como un grupo delictivo que ha robado vivienda en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc.

Su presunto líder, identificado como Israel “N”, fue detenido el 15 de abril de 2026, en Huixquilucan, Estado de México, a Israel “N”, quien acumula tres vinculaciones a proceso por su probable participación en robos a viviendas ocurridos entre noviembre de 2025 y enero de 2026.