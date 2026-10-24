Gatos abandonados en Iztapalapa serán esterilizados, pero volverán a la calle

Personal de la alcaldía Iztapalapa, así como de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), acudió al domicilio ubicado en la calle Sur 103, con el número 226, de la colonia Héroes de Churubusco, en la alcaldía Iztapalapa, para comenzar con la limpieza en el cuarto donde se encontraban hacinados más de 120 perritos, así como para rescatar a los gatos que fueron abandonados en ese lugar.

Sin embargo, el señor Uziel Hernández, dueño de estos perros y residente de la vivienda, no se presentó. Tampoco lo hizo el dueño de la vecindad donde habitaba, razón por la cual el personal de la demarcación, así como de la dependencia capitalina, solamente tuvo acceso al área común.

Al lugar acudió un perito especializado en impacto ambiental, el cual realizará un dictamen sobre la situación causada por la presencia de heces, olores y fauna nociva al interior del domicilio.

Foto: Héctor López | Excélsior

En cuanto a los gatos que habitan sobre la calle y que fueron abandonados por este hombre, la alcaldía Iztapalapa se comprometió a acudir el próximo lunes para colocar trampas, capturarlos y esterilizarlos para después devolverlos a este sitio.

El lunes vienen y ponen las trampas para que ya los atrapen", dijo Maggie García, vecina de la calle Sur 103.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

Los vecinos ahora tendrán que encargarse de al menos 15 gatos que rondan en la calle, de los cuales ya fueron esterilizados seis por parte de una vecina, la cual ya adoptó a uno de ellos.

Sin embargo, la alcaldía los regresará a esa misma calle, por lo que no saben qué harán con los gatos, incluso piensan en darlos en adopción.