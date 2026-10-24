Solicitan ayuda para localizar a la pequeña Yeimy Alyn Soto Escamilla

A través de redes sociales se solicitó la colaboración de la ciudadanía para poder localizar a la pequeña Yeimy Alyn Soto Escamilla, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 20 de octubre.

De acuerdo con su boletín de búsqueda, la menor de tres años fue vista por última vez en la colonia Malacates, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

También se dio a conocer que vestía tenis grises con suela blanca, pantalón de mezclilla azul claro y una blusa rosa de manga larga.

Como señas particulares se informó que mide un metro con cinco centímetros de estatura y tiene un pequeño lunar en el lado izquierdo de la frente.

En caso de contar con información sobre su paradero, se puede llamar por teléfono a Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), al 55 54840430, así como al Locatel al 55 5658 1111 y al *0311.