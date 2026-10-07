Mujeres y millennials encabezan llamadas al 911 por crisis de salud mental

Las mujeres y personas de la generación Millennial concentran la mayor proporción de llamadas al 911 relacionadas con situaciones que impactan la salud mental en la Ciudad de México, informó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

En vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el próximo 10 de octubre, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, informó que durante 2026 se han recibido 47 mil 95 llamadas vinculadas con casos de violencia familiar que afectan la salud mental, tentativas suicidas o crisis nerviosas.

De acuerdo con los registros del organismo, 61.6 por ciento de los reportes corresponde a mujeres; mientras que por grupo de edad, las personas de la generación Millennial, principalmente entre los 30 y 45 años, concentran 25 por ciento de las llamadas.

El comportamiento de los reportes también muestra una mayor incidencia durante los fines de semana. Uno de cada tres casos se registra entre sábado y domingo, mientras que una cuarta parte de las llamadas ocurre entre las 18:00 y las 21:00 horas.

Guerrero Chiprés señaló que durante este año también se ha observado una reducción en la proporción de llamadas realizadas por integrantes de la generación Z, jóvenes de entre 16 y 29 años.

Según el funcionario, este grupo registró una disminución de 10 puntos porcentuales respecto al año pasado, situación que atribuyó a que las nuevas generaciones cuentan con otras herramientas y programas de atención a la salud mental.

Entre ellos mencionó Vida Plena, Corazón Contento, programa instruido por la jefa de Gobierno Clara Brugada, cuyo primer ciclo en escuelas, de acuerdo con el C5, brindó apoyo a más de un millón de personas.

El organismo recordó que las líneas de atención operadas desde el C5 se encuentran disponibles las 24 horas, los siete días de la semana. Entre ellas se encuentran el 911, *765 SOS Mujeres, el 089 Denuncia Anónima y el 55 5036 3301, destinado a casos de extorsión y fraude.