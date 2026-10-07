Anuncia Gaby Osorio segunda clínica veterinaria en Tlalpan

La Alcaldía Tlalpan alcanzó un histórico de más de 78 mil atenciones gratuitas destinadas al cuidado de animales de compañía y comunitarios, cifra que representa casi el doble de lo registrado por la administración anterior.

En el marco de la 8ª Feria de Bienestar Animal, la alcaldesa Gaby Osorio informó que antes de concluir el año se inaugurará una segunda clínica veterinaria pública en Villa Coapa, la cual se sumará a la sede que actualmente brinda servicio en la zona del Ajusco Medio para ampliar la cobertura en la demarcación.

El acumulado del programa abarca más de 11 mil cirugías de esterilización, más de 39 mil consultas médico-veterinarias y cerca de 9 mil servicios brindados en ferias territoriales, entre los que destacan desparasitaciones, asesoría jurídica y vacunación.

Además, Tlalpan se posicionó como la primera alcaldía en aplicar un proyecto enfocado en animales comunitarios con un primer paquete de mil esterilizaciones.

La alcaldesa enfatizó el trasfondo de estas acciones al señalar que “nos toca a nosotras y nosotros defender la vida que no tiene voz. Para estar dedicado al bienestar animal se requiere amor, pero también vocación de servicio”.

Durante la jornada, realizada con la Federación Canófila Mexicana, el organismo dispuso la colocación de microchips de identificación, convirtiendo a los animales atendidos en la primera generación en Tlalpan con este mecanismo de registro.

La alcaldesa subrayó que el acceso a la salud animal constituye una medida de equidad para las familias con menores ingresos, al afirmar que “estos servicios los otorgamos con un sentido de justicia social. Tenemos que llevar atención gratuita a las poblaciones donde más se necesita y garantizar también el derecho a la salud y al bienestar de los animales”.

En el encuentro participaron la Agencia de Atención Animal, la PAOT, el Consejo Ciudadano y la FMVZ de la UNAM para consolidar una política de protección permanente.