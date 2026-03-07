“Siempre Vivas”, mensaje con que mujeres exigen detener violencia de género 

En el marco del #8M y a pleno rayo de sol, cientos de mujeres levantaron sombrillas moradas y blancas hasta formar desde lo alto la frase “Siempre Vivas”, un mensaje colectivo de exigencia en el marco del Festival Tiempo de Mujeres, con el que el la administración de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, conmemora el Día Internacional de la Mujer.

La actividad, previo a la marcha feminista del 8 de marzo, reunió desde las 10 de la mañana a decenas de mujeres que llegaron al Zócalo en camiones que dispusieron autoridades de varias alcaldías, como Tlalpan, Xochimilco, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa, mismas que fueron pasando en orden para ocupar la plancha de la Constitución.

Al encabezar el evento, la Jefa de Gobierno Clara Brugada garantizó que mantendrá las acciones contra la violencia feminicida, por lo que lanzó la advertencia que en la Ciudad de México habrá respuesta frente a cualquier agresión contra mujeres y niñas.

“Que sepan los que se atrevan a actuar en contra de las mujeres que en esta ciudad se responde. No descansaremos mientras una niña o una mujer sufra violencia solo por el hecho de ser mujer”, afirmó la jefa de Gobierno, al encabezar la formación.

Reducción de los feminicidios

Brugada recordó que “decidió mantener la Alerta por Violencia de Género” y aplicar 14 acciones específicas para combatir este delito.

Foto: Especial

Explicó que estas medidas han permitido la reducción de 35 por ciento del delito de feminicidio en la Ciudad de México durante todo el 2025, además de que en la mayoría de los casos se ha logrado avanzar en las investigaciones.

“Hoy, de los casos que se tienen de feminicidios en la ciudad, 95 por ciento de los responsables tienen órdenes de aprehensión”, destacó.

Como parte de la estrategia, se creará la Defensoría Jurídica de las Mujeres, será un equipo especializado de abogadas que brindará acompañamiento legal a víctimas.

A ello se sumará la construcción de cien Casas de las Siemprevivas, espacios destinados a orientación y apoyo para mujeres que enfrentan violencia.

En la CDMX se creará la Defensoría Jurídica de las Mujeres, equipo especializado de abogadas que brindará acompañamiento legal a víctimas Foto: Especial

Clara Brugada destacó las reformas aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México, con las que se incrementaron las sanciones por violencia feminicida, violencia familiar, abuso sexual, acoso sexual y acoso sexual digital.

Avanza sistema de cuidados

Además, aseguró que en materia de seguridad social, “se está iniciando la revolución de los cuidados”, con la construcción de 200 Casas de las 3R, con espacios de cuidado y de servicios, para disminuir la carga de trabajo doméstico, que históricamente ha recaído en las mujeres.

“Desde el Zócalo de la gran ciudad feminista decimos todos los días, todos los derechos, todas las mujeres”, remachó.

Posteriormente, Brugada se colocó en la primera fila de la formación, con una sombrilla morada en la mano, se sumó a las participantes que completaron la figura humana de la consigna.

Desde ahí lanzó el grito que resonó entre las asistentes: “¡Siempre vivas, siempre libres y siempre iguales!”, consigna que fue replicada por las mujeres que llenaron la explanada.

Participaron funcionarias del Gobierno de la Ciudad de México, las alcaldesas de Tlalpan, Gabriela Osorio; Xochimilco, Circe Camacho; Iztacalco, Lourdes López y Azcapotzalco, Nancy Núñez; así como las diputadas locales de Morena Cecilia Badillo, Brenda Ruiz y Leonor Gómez Otegui.

*DRR*