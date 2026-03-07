Detienen a taxista por atropellar a perrito en calles de Iztapalapa

Un hombre fue detenido, tras atropellar a un perro, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Durante un recorrido de seguridad, policías capitalinos atendieron una emergencia emitida por el C-2 Oriente, alertando del atropellamiento de un canino, en el cruce de las calles Avellana y Plateros, en la colonia Miguel de la Madrid.

En el lugar, un hombre de 37 años de edad les informó que el conductor de un automóvil de color rosa con blanco atropelló a su perro, el cual perdió la vida.

Ante ello, a petición del afectado, los uniformados detuvieron al sujeto de 53 años de edad y, junto con el vehículo en el que viajaba, lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

En la ciudad de México, el atropellamiento de perros se castiga como maltrato animal, ya sea intencional o por negligencia, es decir, como delito culposo.

El Código Penal local sanciona con hasta dos años de prisión, por lesiones, y hasta cuatro años, si el animal muere, además de imponer multas económicas.

Las denuncias se pueden realizar ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) o al 911.

*DRR*