Detienen a presuntos integrantes de banda dedicada al robo de relojes lujosos 

Cinco hombres presuntamente vinculados con robos de relojes de alta gama y asaltos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dentro del Deportivo Oceanía, en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con reportes policiales, la detención ocurrió durante labores de investigación e inteligencia que se realizan este sábado en la zona aledaña a la terminal aérea.

Los detenidos fueron identificados como Brandon Saúl Luna Hernández, de 29 años; Alfredo Rodríguez Mercado, de 23; Miguel Ángel Nieto Gómez, de 37; Josué Gael Preciado Rangel, de 33 y Mauricio Torija Martínez, de 42 años.

Aseguran dosis de drogas

Los hechos ocurrieron en el cruce de avenida Tahel y Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia Pensador Mexicano, donde elementos de la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial detectaron a los cinco sujetos dentro del Deportivo Oceanía, a espaldas del área conocida como Gotcha Tácticas y Comandos, manipulando bolsas de plástico transparente con aparente mariguana.

Tras realizarles una revisión preventiva, los agentes aseguraron 41 bolsas tipo ziploc con marihuana, 55 envoltorios de papel con el mismo enervante, en pasta y 720 pesos en efectivo.

Según la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial, los detenidos coinciden con las características físicas de los probables responsables de diversos robos de relojes de lujo y asaltos a centros cambiarios, registrados en los alrededores del aeropuerto capitalino.

Por estos hechos se inició la carpeta de investigación CI-FIVC/VC-3/UI-3C/D/00271/03-2026 por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, específicamente posesión con fines de comercio o comercialización.

Los cinco hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

