¿Cuántas estaciones del Metro cerrarán por marcha del 8M?

Las estaciones del Metro ubicadas en el Centro Histórico permanecerán cerradas durante todo el domingo.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que las estaciones Allende, Zócalo Tenochtitlán, Pino Suárez, de las Líneas 1 y 2 y Bellas Artes, de las Líneas 2 y 8, concluirán su servicio a partir de este sábado a las 20:00 horas.

Y reanudarán operaciones hasta el lunes, a las 05:00 horas.

Foto: Especial

Ello se suma, al cierre de las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, que ocurre desde principios de febrero por obras de rehabilitación.

Por lo que a partir de este sábado a las 20:00 horas, la Línea 2 del Metro operará solamente en dos circuitos de Hidalgo a Cuatro Caminos y de Xola a Tasqueña.

Foto: Especial

Se ofrecerá servicio de apoyo con autobuses de la RTP de Xola a Hidalgo.

Este domingo se realizará marcha del 8M, que pasará por calles del Centro Histórico y culminará en el Zócalo capitalino.

*DRR*