Balacera en Tepito deja un muerto y a menor de 11 años herido

Una balacera registrada la tarde de este sábado en las inmediaciones del mercado de Tepito, ubicado en la Colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, dejó como saldo un hombre muerto y un menor de 11 años herido.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos y comerciantes escucharon varias detonaciones de arma de fuego cerca del mercado, entre las calles Toltecas y Rivero.

Tras el alertamiento emitido por frecuencia de radio, los elementos policiacos y los cuerpos de emergencia acudieron al sitio.

Al llegar, se ubicó a dos personas lesionadas por disparos.

Personal médico de la ambulancia MX-405 y de la unidad 04 de Protección Civil, de la alcaldía Cuauhtémoc, atendieron a un adolescente de 11 años que presentaba una herida de bala en el fémur, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

En el lugar, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) determinó que el hombre, de 30 años de edad, ya no presentaba signos vitales a causa de impactos de arma de fuego.

Elementos policiacos acordonaron la zona, mientras peritos realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Mientras que la investigación quedó a cargo de las autoridades ministeriales.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México inició el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, para identificar a los probables agresores y colaborar en la integración de la carpeta de investigación.

*DRR*