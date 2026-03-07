Incendio afecta locales de autopartes en Gustavo A. Madero

Once locales comerciales, donde se almacenaban autopartes y otras mercancías, resultaron dañados luego de que este sábado ocurrió un incendio en la Colonia San Felipe de Jesús, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

No se reportaron personas lesionadas, informó el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

El siniestro fue reportado cerca de las 15:00 horas, para alrededor de las 16:00 el fuego ya estaba extinguido.

Los bomberos de la Ciudad de México informaron que el fuego inició en un local de venta de material eléctrico, Foto: Especial

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicó que el incendio ocurrió en Avenida Gran Canal del Desagüe y la calle Villa de Ayala.

La dependencia indicó que el fuego inició en un local de venta de material eléctrico, mientras que varias alcaldías apoyaron con pipas de agua.

“El origen del incendio derivó presuntamente por trabajos de soldadura en los locales 56 y 57; el fuego afectó de manera colateral los locales 46, 47, 48, 49, 50, 58, 59, 60 y 61, todos de lámina, madera y cartón”, indicó la SGIRPC.

*DRR*