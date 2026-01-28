Capturan a cuatro mujeres por robar a adultos mayores en supermercados

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a cuatro mujeres, quienes están relacionadas con robos cometidos a personas vulnerables, principalmente en supermercados ubicados en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Ante esos reportes, las autoridades capitalinas comenzaron los trabajos de investigación para ubicar a las personas involucradas, así como el vehículo que usaban para escapar de los lugares en donde cometían los robos.

“En seguimiento a diversas denuncias por el robo de compradores de centros comerciales, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a cuatro mujeres en posesión de más de 40 dosis de posible droga, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza”.

Mujeres rodeaban a víctimas

En las denuncias se estableció que las víctimas eran rodeadas por las mujeres, principalmente adultos mayores que usan bastón o que estaban acompañados de menores de edad, al aprovechar su superioridad numérica, comenzaban a tener contacto con las víctimas para que perdiera el control, tomar sus pertenencias y salir de las tiendas.

En el análisis de las cámaras d vigilancias se pudo ver que las presuntas responsables utilizan un vehículo sedán azul, por lo que se establecieron vigilancias fijas y móviles en diferentes puntos de las alcaldías Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, ya que se identificaron como su zona de movilidad.

“Fue así que, derivado de los recorridos de vigilancia y seguridad, al llegar al cruce de la avenida Del Taller y la calle Retorno 5, en la colonia Jardín Balbuena, los efectivos notaron a cuatro personas que se encontraban a bordo de un vehículo color azul similar al que se buscaba, quienes de manera inusual manipulaban envoltorios parecidos a los usados para la venta de narcóticos”, añadió la SSC.

Ante la flagrancia de un presunto delito, los agentes se aproximaron al vehículo y les pidieron a las mujeres que bajaran de la unidad para hacer una revisión preventiva.

Los policías de la SSC aseguraron:

43 envoltorios de papel

Una bolsita de plástico transparente que contenía aparente marihuana a granel

Una lata cilíndrica

Tres identificaciones oficiales

10 tarjetas bancarias

Dos copias de documentación oficial

Tres tarjetas departamentales

Una terminal bancaria

Cuatro teléfonos celulares

“Los policías detuvieron a las cuatro mujeres de 19, 25, 30 y 36 años de edad, les informaron sus derechos de ley y posteriormente, junto con los objetos y el vehículo asegurados, las trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso”.

Foto: SSC

Detenida cuenta con antecedentes

Con base en los registros de las autoridades, se determinó que la mujer de 36 años cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo en distintas modalidades y por lesiones culposas, además de una presentación al Ministerio Público por robo a casa habitación.

Conforme a las evidencias de las investigaciones, las cuatro detenidas estarían relacionadas con un grupo delictivo sobre el que pesan seis denuncias por robo a clientes de un centro comercial localizado en la colonia Irrigación, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

*DRR*