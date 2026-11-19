Este jueves, en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero se llevó a cabo la segunda entrega del programa social Mujeres con Raíz, mediante el cual se busca beneficiar a 18 mil mujeres de la demarcación.

Durante el evento, el alcalde Janecarlo Lozano destacó que este programa representa un reconocimiento a las mujeres que diariamente sostienen sus hogares, trabajan, estudian, cuidan a sus familias y contribuyen a construir comunidades.

En su mensaje, señaló que históricamente las tareas de cuidado han recaído principalmente en las mujeres, quienes en muchas ocasiones han tenido que posponer sus propios proyectos, estudios y aspiraciones para atender las necesidades de sus familias.

Foto: Alejandro Aguilar | Excélsior

Ante esta situación, sostuvo que es necesario cambiar esa dinámica y asumir que el cuidado debe ser una responsabilidad compartida entre hombres, mujeres y gobiernos.

Los cuidados hoy deben ser responsabilidad de todos y de todas. A los hombres también les toca cuidar en casa, barrer, planchar, a los gobiernos nos toca poner los servicios y poner la agenda de las mujeres", expresó.

El edil agregó que las beneficiarias tienen derecho a disponer de su tiempo, descansar, estudiar, emprender, competir y cumplir aquellos sueños que han dejado pendientes por atender a sus familias.

Foto: Alejandro Aguilar | Excélsior

Asimismo, aseguró que las mujeres son una prioridad para su administración y reconoció el esfuerzo de madres, abuelas, estudiantes, deportistas y vecinas que participan en la vida comunitaria de Gustavo A. Madero.

Uno de los momentos destacados de su discurso ocurrió cuando pidió a las beneficiarias comprometerse a reservar una parte del dinero recibido para ellas mismas, en lugar de destinarlo completamente a los gastos del hogar o las necesidades de sus familiares.

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Incluso, bromeó sobre la posibilidad de que sus esposos o hijos les pidieran prestada una parte del apoyo económico, por lo que les pidió no olvidarse de sus propias necesidades.