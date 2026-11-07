Gustavo A. Madero destaca resultados en inversión pública y seguridad

La alcaldía Gustavo A. Madero registró una reducción de 28 por ciento en los delitos de alto impacto, una baja de 67 por ciento en el robo de vehículo y una disminución de 36 por ciento en homicidios dolosos, lo que posicionó a 2025 y 2026 como los años con la menor cifra de asesinatos en la historia de la demarcación.

Asimismo, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) capitalina, la demarcación se ubicó en el primer lugar, de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en inversión pública y obras durante 2025.

Foto: Daniel Betanzos | Excélsior

Al rendir un informe de actividades, ante más de 100 mil asistentes congregados en la Calzada de Guadalupe, el alcalde Janecarlo Lozano presentó los avances logrados durante dos años de gestión y subrayó la eficiencia en el gasto público.

"Ese primer lugar solamente tiene sentido cuando lo vemos reflejado en parques, en vialidades, en escuelas, en infraestructura para nuestras familias. Y aquí una enseñanza fundamental: cuando se gobierna con honestidad, se combate la corrupción y se ponen los recursos al servicio del pueblo, el dinero claro que alcanza", expresó.

En el rubro de seguridad, el edil destacó el despliegue de infraestructura tecnológica que incluye mil 500 sótanos, cuatro mil 500 cámaras, 112 patrullas nuevas y el primer sistema aéreo de vigilancia territorial mediante drones.

Foto: Daniel Betanzos | Excélsior

"Las patrullas, las cámaras no solamente se compran para exhibirlas, se compran para cuidar la vida de nuestra gente. Hoy Gustavo A. Madero se convierte en una delegación que cuida y en una delegación que priorizó la seguridad", enfatizó.

Acompañado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, Lozano resaltó la entrega de parques públicos "edenes", la rehabilitación de 300 edificios habitacionales, una inversión de 300 millones de pesos en vialidades y la distribución gratuita de uniformes a más de 130 mil estudiantes, afirmando que los resultados "no son una meta final, son el comienzo de lo que seguiremos construyendo".