Detienen a cinco hombres por disparar dentro de panteón en Iztapalapa

Cinco hombres señalados como probables responsables de realizar disparos al aire en inmediaciones de un panteón, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, fueron detenidos por elementos policiacos.

La detención fue resultado de una acción coordinada entre policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, quienes alertaron sobre detonaciones en la calle Zapatlán y avenida Tláhuac, en la colonia San Lorenzo Tezonco.

Tras recibir el reporte, los uniformados acudieron al sitio, donde una joven de 25 años de edad señaló a un grupo de sujetos que se encontraba metros adelante, quienes serían los presuntos responsables de portar armas de fuego y efectuar disparos al aire.

Foto: SSC

Al notar la presencia policial, los individuos intentaron escapar en distintas direcciones y uno de ellos abordó una motocicleta para huir; sin embargo, gracias a un despliegue operativo, los oficiales lograron detener a cinco personas.

Durante una revisión preventiva, los agentes aseguraron un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles y tres percutidos, además de 28 bolsitas con marihuana, así como una motocicleta color negro con naranja.

Foto: SSC

Los detenidos, de 18, 20, 24 y 27 años de edad, además de un adolescente de 15 años, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

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