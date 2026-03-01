Cancelan "brazos caídos" en el Metro de la CDMX

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) Metro informó que quedó sin efecto su protesta con "brazos caídos", programada para el martes.

Además, también canceló sus acciones de protesta como no cumplir con las horas extra.

La decisión gremial, indicó, fue tomada luego de que llegaron a acuerdos con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

"Llegamos a importantes acuerdos de índole técnico operativo con representantes del Gobierno de la Ciudad de México, quedando pendientes los temas de orden laboral, mismos que estaremos tratando el próximo miércoles 4 de marzo con la Jefa de Gobierno de esta Ciudad Capital y con el Director General de nuestro Centro de Trabajo, motivo por el cual, a partir de este momento reanudaremos las actividades que tenemos encomendadas en las diferentes áreas de trabajo, incluyendo laborar las horas de trabajo extraordinario, además queda sin efecto el acto de protesta con brazos caídos, programado para el próximo martes 03 de marzo”, indicó el sindicato en un comunicado dirigido a sus agremiados.

El SNTSTC pidió a sus agremiados seguir atentos a la información que publiquen sus líderes gremiales.

¿Qué demandaban los trabajadores del Metro CDMX?

De acuerdo con lo manifestado por el SNTSTC, las instalaciones del Metro de la CDMX se encuentran en deterioro por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, como consecuencia de la carencia de recursos financieros destinados a la adquisición de materiales e insumos indispensables para atender ese propósito y garantizar la seguridad y eficiencia del traslado de personas en toda la red del STC.

En tanto, se quejan de la decisión de utilizar ‘un presupuesto muy significativo para llevar a cabo obras de carácter estético en diferentes estaciones del Metro de la Línea 2’.

Asimismo, se oponen a que se aplique el outsourcing en la ejecución de trabajos.

Finalmente, solicitaron de manera urgente la asignación de recursos necesarios y que se dé prioridad a las necesidades técnicas y laborales que señalan.

