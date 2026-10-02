Desarticulan red de robo de motos y catean inmuebles en Tláhuac, Iztapalapa y Gustavo A. Madero

Operativos conjuntos de fuerzas federales y capitalinas permitieron el cumplimiento de tres órdenes de cateo en inmuebles vinculados al almacenamiento de motocicletas robadas y narcomenudeo.

La acción dejó un saldo de dos detenidos, armas de fuego cortas y largas, así como diversas dosis de droga decomisada, así lo informó el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez Camacho.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), ejecutó las diligencias de manera simultánea en las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

Las investigaciones de inteligencia establecieron que los implicados operaban al oriente de la capital, utilizando la intimidación verbal, física y armas de fuego para despojar a los ciudadanos de sus unidades.

En la calle Lobela, colonia La Draga, en Tláhuac, los uniformados aseguraron una placa de circulación y una etiqueta adhesiva de motocicleta con reporte de robo vigente, 11 dosis de piedra, nueve de metanfetamina, una réplica de arma de fuego y detuvieron a un hombre de 44 años.

Mientras que en Iztapalapa, en la calle Río Consulado, colonia Puente Blanco, se confiscaron un par de placas del Estado de México con reporte de robo y tres kilogramos de aparente marihuana. En el lugar fue aprehendido un sujeto de 24 años.

Asimismo, en la Gustavo A. Madero, en Avenida 553, colonia San Juan de Aragón, las autoridades incautaron un arma larga, un arma corta, 40 cartuchos útiles y 500 gramos de hierba a granel similar a la marihuana.

Los domicilios intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo policial para continuar con las indagatorias correspondientes. En tanto, los dos aprehendidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.