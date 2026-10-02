Bomberos sofocan incendio por cortocircuito en la Colonia Centro; no hay lesionados

Un incendio registrado en un edificio de la Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, fue controlado oportunamente por elementos del H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, evitando que las llamas se propagaran a los pisos superiores del inmueble.

El incidente, originado por un cortocircuito en la planta baja, concluyó sin reporte de personas lesionadas.

De acuerdo con el informe oficial brindado por Juan Manuel Pérez Cova, titular de los bomberos capitalinos, las corporaciones de emergencia atendieron el reporte de manera inmediata para sofocar el fuego y realizar posteriores maniobras de ventilación en el sitio.

Atendimos un reporte de incendio en un edificio en la Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc", detalló el mando a través de sus canales oficiales.

Asimismo, precisó la causa del siniestro y la efectividad del operativo: "El incendio se originó por un cortocircuito en la planta baja y por la oportuna intervención de mis compañeros, se logró evitar la propagación del fuego a los niveles superiores".

El funcionario confirmó que el saldo blanco se mantuvo durante la atención del siniestro: "No se reportan personas lesionadas. Realizamos labores de ventilación". Tras concluir las tareas de enfriamiento y retiro de remanentes, las autoridades declararon el servicio como concluido, garantizando la seguridad de los transeúntes y habitantes de la zona.