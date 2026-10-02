“Estamos en Polanco, habla ingles”: Extranjero confronta a creador de contenido en CDMX | VIDEO

Un joven creador de contenido mexicano conocido en redes sociales como “El Costa” denunció una presunta situación de discriminación durante una grabación en las inmediaciones del corredor comercial de avenida Presidente Masaryk, en Polanco.

De acuerdo con el video publicado en su cuenta de Instagram, el influencer se encontraba grabando contenido para su canal de YouTube cuando un hombre que estaba cerca de él lo interrumpió y comenzó a reclamarle por el volumen de su voz.

En la grabación, el hombre se dirige al creador en inglés y le pide que deje de hablar en voz alta.

¿Te puedes callar?… Estás gritando como un loco, cállate, por favor”, se escucha decir al sujeto.

El creador respondió que no estaba hablando con él y posteriormente dirigió la cámara hacia el hombre, quien reaccionó solicitándole que dejara de grabarlo.

“No me grabes, no seas idiota, es ilegal sin mi consentimiento”, afirmó el hombre durante la discusión.

El intercambio continuó cuando el sujeto le pidió al creador que dejara de hablar en español debido a que se encontraban en Polanco.

“No, no español, no entiendo una mier**. Estamos en Polanco, habla inglés”, reclamó.

Ante esto, “El Costa” respondió que, si una persona visita México, debería aprender algunas palabras en español.

“Si vas a venir a México tienes que hablar un poquito de español”, contestó el influencer.

La discusión continuó durante varios minutos, mientras el creador mantenía la cámara encendida. Finalmente, el hombre se levantó del lugar y amenazó con llamar a la policía, argumentando que el influencer lo estaba molestando.

Me estás molestando, solo estoy tratando de estar tranquilo y tú estás gritando como loco. Voy a llamar a la policía”, expresó.

El video difundido en redes sociales generó comentarios y reacciones entre usuarios, quienes debatieron sobre el comportamiento de ambas partes, el uso del español en espacios públicos de México.