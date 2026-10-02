“Miguel Hidalgo es bastión de la libertad”: Mauricio Tabe

El alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, conmemoró el 58 aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968 e hizo un enérgico llamado a defender la libertad en todas sus formas, como se hace en la demarcación a su cargo que, aseguró, es el bastión de la libertad.

Desde el parque Aztlán, el edil conmemoró el “Día de la Libertad”, donde envió un mensaje a la ciudadanía a levantar la voz ante el autoritarismo, tal y como lo hicieron los jóvenes en 1968.

“Atreverse a levantar la voz no debería ser motivo de castigo, sino al contrario, de reconocimiento”, expresó Tabe al asegurar que una sociedad es capaz de avanzar cuando hay voces críticas.

Asimismo, hizo un llamado a levantar la voz y solidarizarse con aquellos que han sido víctimas de persecución por expresar sus ideas.

El 2 de octubre no es de izquierdas no de derechas, el 2 de octubre es de quienes creemos en la libertad”, subrayó.

Señaló que la conmemoración representa, más allá de ideologías, la lucha de quienes defienden la libertad y los derechos.

En ese sentido reconoció a los ganadores del concurso “Expresiones de libertad”, que incluyó obras literarias, fotográficas y cinematográficas en tres categorías: creación literaria, fotografía y cortometraje.

La libertad también se expresa, con ideas, con emociones, con imágenes, con todo el poder de nuestra mente y de nuestros corazones”, aseguró.

Finalmente, señaló que a esta generación le toca mantener vivo el espíritu de aquellos que perdieron la vida en 1968 y que Miguel Hidalgo es y seguirá siendo el bastión de la libertad.