Familiares y vecinos exigen justicia tras la muerte de Roger Pérez Carmona, un motociclista de 38 años que falleció la mañana del miércoles tras caer en un bache e impactarse contra un árbol sobre el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El accidente ocurrió cuando Roger trasladaba a su hijo Alí, de 15 años, a la escuela. De acuerdo con el señor Desiderio Pérez, papá de Roger y abuelo de Alí, el adolescente resultó con contusiones y golpes, pero ya fue dado de alta del hospital, aunque, mencionó, se encuentra psicológicamente afectado tras presenciar directamente el fallecimiento de su padre.

Roger, quien laboraba en el IMSS y era padre de tres hijos, es velado en su domicilio ubicado en la colonia Ramos Millán de la alcaldía Iztacalco, será sepultado este viernes en el Panteón Jardín Guadalupano, en Ecatepec, Estado de México, así lo informó su padre.

Habitantes de la zona del accidente denunciaron que el bache había sido reportado desde hace más de cuatro meses; sin embargo, nunca hubo atención de las autoridades, por lo que los propios vecinos colocaban señalamientos improvisados con botes y conos.

Ya tiene más de cuatro meses que tiene el reporte y nada más venían a tomar fotos, medidas y nada, ni un señalamiento ponía. Mejor nosotros los vecinos somos los que poníamos señalamientos”, dijo Marco, vecino del lugar, quien agregó que tras la tragedia, personal y camiones acudieron rápidamente a reparar el socavón.

El señor Desiderio Pérez, exigió sanciones severas para los funcionarios responsables.

Iniciamos una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por la negligencia y la omisión que atienden esas áreas. No es que les levanten un acta administrativa o que los suspendan, que paguen, queremos justicia, que paguen por la negligencia y omisión como servidores públicos”, reclamó el padre de la víctima.

La Secretaría de Gobierno lamentó los hechos, informó que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) investiga el caso y aseguró que brinda acompañamiento a los deudos. No obstante, el padre de Roger señaló que el acercamiento institucional se limitó a palabras sin un compromiso formal por escrito.