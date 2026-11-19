El motociclista Roger Ángel, de 39 años, quien murió tras caer en un enorme bache sobre Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, en la alcaldía Venustiano Carranza, falleció a consecuencia de un conjunto de traumatismos, de acuerdo con el resultado de la necropsia.

La madrugada de este jueves, alrededor de las 4:00 horas, el cuerpo fue entregado a su concubina, luego de permanecer en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México, donde se realizaron los peritajes correspondientes.

El motociclista que falleció Especial

Actualmente, los restos de Roger Ángel son velados por sus familiares en la colonia Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco.

En tanto, su hijo de 15 años, quien también resultó lesionado durante el accidente, ya fue dado de alta del hospital, luego de haber sido trasladado para recibir atención médica.

El accidente ocurrió cuando Roger Ángel circulaba en motocicleta junto con el adolescente, rumbo a la escuela. Al pasar por una profunda oquedad en la carpeta asfáltica, perdió el control de la unidad y ambos salieron proyectados hasta impactarse contra un árbol.

El enorme bache Especial

El padre sufrió lesiones que le provocaron la muerte, mientras que su hijo sobrevivió al percance.

El caso generó indignación entre vecinos de la zona, quienes denunciaron que el bache llevaba aproximadamente seis meses reportado y que, pese a las advertencias colocadas por habitantes, no había sido reparado.

Motociclista muere tras caer en un bache, su familia pide justicia Cuartoscuro

Incluso, señalaron que en ese punto ya se habían registrado otros accidentes, por lo que cuestionaron la falta de atención al desperfecto en una vialidad de alta circulación.

El boletín de las autoridades

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que la Fiscalía General de Justicia capitalina inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las posibles responsabilidades.