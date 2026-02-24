Suspenden espectáculo 'Alicia en el País de las Maravillas' en Parque Lira

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) suspendió la tarde de este martes las actividades en el Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se realizaban adecuaciones al espacio público relacionadas con el espectáculo Alicia en el País de las Maravillas.

La suspensión ocurrió a un día del estreno del espectáculo inmersivo y de iluminación programado para este 25 de febrero.

La PAOT informó que la suspensión tuvo su origen en cinco denuncias ciudadanas por posibles afectaciones a las áreas verdes y al patrimonio cultural.

“El pasado viernes 20 de febrero, personal de la PAOT acudió al sitio para realizar un reconocimiento de hechos, pero al no localizar al responsable de la empresa organizadora, dejó un citatorio. El día de ayer (lunes), se acudió de nuevo al parque y la empresa organizadora Beste Templen no presentó las autorizaciones o evidencias de solicitud necesarias para el desarrollo del evento.

Foto: Especial

Y añadió: “En materia de patrimonio cultural no contó con los permisos de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana; tampoco se cuenta con la declaratoria de cumplimiento, la cual debe ser emitida por la Secretaría del Medio Ambiente. Asimismo, esta actividad debe contar con la autorización y/o visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al contar con monumentos de valor histórico al interior del parque”, señaló en un comunicado.

La PAOT indicó que la suspensión de actividades se dio en el marco normativo.

“Por lo que esta institución, en cumplimiento con la normatividad aplicable, impuso esta medida precautoria, la cual permanecerá hasta que la empresa presente los permisos requeridos”, señaló.

Alicia en el País de las Maravillas tendría más de 24 atracciones de iluminación, video mapping o experiencias inmersivas instaladas a lo largo de más de un kilómetro de recorrido por el Parque Lira, para recrear la obra de Lewis Carroll.

La experiencia contaría con 14 actores que tendrían interacción con los visitantes y se proyectarían videomapping sobre el follaje de los árboles, entre otras atracciones, se informó durante la conferencia de prensa de presentación que ocurrió el 3 de febrero.

Las funciones iniciarían este 25 de febrero de las 19:00 a las 22:00 horas con un costo de 320 pesos.

Foto: Especial

La empresa promotora instalaría su infraestructura en el parque, por lo que fue parcialmente cerrado al público, lo que generó protestas.

La alcaldía Miguel Hidalgo informó que, como parte del convenio para la instalación del espectáculo, la empresa promotora aportaría más de cuatro millones de pesos para mejoras del espacio público.

Alcaldía afirma lo contrario

Este martes, la demarcación afirmó que el espectáculo cuenta con todos los permisos.

“La Alcaldía Miguel Hidalgo informa que la PAOT del Gobierno de la Ciudad, suspendió el evento Alicia en el País de las Maravillas en el Parque Lira. La empresa promotora cumplió con todos los trámites ante la Alcaldía Miguel Hidalgo”, publicó en su cuenta de X.

*DRR*