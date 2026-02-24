¿Qué rutas siguen suspendidas desde CDMX tras baja de ‘El Mencho’?

Hasta la tarde de este martes 24 de febrero, continúan suspendidas algunas corridas de autobuses de pasajeros desde la Ciudad de México (CDMX) hacia las ciudades de Colima, Colima; Monterrey, Nuevo León, y algunas a Zamora, Michoacán, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En un informe presentado en su cuenta de X, el mecanismo detalló que se mantiene un bloqueo en una carretera del estado de Jalisco, en el municipio de Tepatitlán.

Algunas corridas de autobuses de Ciudad de México hacia Colima y Monterrey continúan parcialmente suspendidas, al igual que rutas en Zamora; se mantiene un bloqueo en la carretera Zapotlanejo–Lagos, a la altura de Tepatitlán”, explicó el Gabinete en su informe.

Regreso a la normalidad tras abatimiento de ‘El Mencho’

Se indicó que se estaba regresando a las actividades cotidianas, en las entidades afectadas por los hechos violentos de reacción por el operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que concluyó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras los hechos ocurridos el pasado domingo, en las entidades afectadas se registra una reapertura gradual de actividades económicas y educativas, con normalización progresiva de la movilidad y de operaciones estratégicas”, señaló el Gabinete de Seguridad.

Se detalló que, en Michoacán han sido retirados, casi en su totalidad, los vehículos dañados utilizados en bloqueos carreteros; mientras que en Jalisco se coordinan labores para la remoción de unidades que obstruían las carreteras.

Mantienen operativo de seguridad

Los representantes del Gabinete de Seguridad mantienen mesas de coordinación permanente con las autoridades locales para garantizar la seguridad de la población y el retorno ordenado a las actividades, indicó.

*mvg*