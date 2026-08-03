Muchos políticos se dedican a invadir propiedad privada: Federico Döring

El diputado federal del PAN, Federico Döring, afirmó que muchos políticos de la Ciudad de México aprovecharon las jornadas notariales que lleva a cabo el gobierno local, para detectar propiedades en las que los habitantes no cuentan con escrituras o enfrentan juicios por la propiedad, para después invadir esas propiedades.

Hay muchos políticos que se dedican a invadir propiedad privada y un grupo de políticos utilizaron las jornadas notariales, las que ofrece el gobierno con el colegio de notarios para asesoría testamentaria, en la que muchos capitalinos de buena fe van y le cuentan a un notario o al gobierno” los problemas que enfrentan respecto a la propiedad, dijo Döring en conferencia de prensa junto con otros legisladores y vecinos víctimas de despojo en la colonia del Valle.

El panista detalló que a las jornadas notariales muchos capitalinos “van de buena fé y le cuentan a un notario o al gobierno que tienen un problema de una asociación testamentaria o que habitan un predio intestado, que habitan donde vivían con algún familiar, pero que no tienen la propiedad”.

Y afirmó que la ‘industria del despojo’ ha ido creciendo en los últimos años a partir de esa información “cada vez se agrava más y es que empezaron esos políticos a invadir con tecnología de punta, empezaron a invadir los predios que sabían que estaban en mayor indefensión o en mayor vulnerabilidad legal los vecinos”,

El diputado federal recordó que de 2019 a 2024 “la Ciudad registró 23 mil 937 carpetas por delito de despojo y 2021, fue el año con más denuncias acumulando un total de 4 mil 437”.

Y afirmó que la ‘industria del despojo’ ha ido creciendo en los últimos años. Cortesía

PAN otorgará asesoría legal a víctimas de despojo

Por su parte el diputado local del PAN, Federico Chávez Semerena dio a conocer que su partido pondrá al servicio de las víctimas de despojo, una red de abogados que los apoyará durante el proceso legal que inicia con la apertura de una carpeta de investigación.

Chávez Semerena insistió en que es urgente que la fiscalía local defina plazos “claros y cortos” para la solución de casos de despojo, pues están tardando años y en ocasiones décadas en resolver sólo algunos casos de despojo en la fiscalía, y la mayoría de los casos están congelados.

Dio a conocer que el PAN capitalino integrará grupos de vecinos, autoridades competentes como la SSC y diputados para dar apoyo a las víctimas de despojo.

Y se llevarán a cabo recorridos permanentes para informar a los ciudadanos sobre todas las herramientas que existen para enfrentar éste delito. Además de instalar herramientas para reducir el riesgo de despojo y en su caso captar a los delincuentes en flagrancia, como son las cámaras de vigilancia y luminarias vecinales.