¿Cocodrilo en Azcapotzalco? Encuentran especie en lago del Parque Tezozomoc

Una cría de cocodrilo fue hallada en el lago artificial del Parque Tezozomoc, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, por personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), la cual realizó un operativo para resguardar al animal.

Luego de que los elementos recibieron denuncias de que el reptil retozaba en el cuerpo de agua, los oficiales de la BVA utilizaron una lancha para acercarse al cocodrilo de unos 30 centímetros de largo y colocarlo en una transportadora.

"Ya en el punto, se entrevistaron con personal que labora en el lugar, quienes mencionaron que, al interior del lago, observaron un cocodrilo, por lo que los oficiales abordaron una lancha e iniciaron la búsqueda, hasta que lo hallaron en un tronco", informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo a la información, el pequeño cocodrilo fue localizado en un lago que se encuentra al interior del Parque Tezozomoc, en la calle Manuel Salazar, de la colonia Prados El Rosario.

Tras realizar las maniobras de contención y rescate, el cocodrilo fue resguardado en un contenedor y trasladado a otras instalaciones, ubicadas en la alcaldía Xochimilco para su valoración.

Ya en dicho lugar, un médico veterinario zootecnista realizó un oportuno estudio del animal para su posterior canalización a las autoridades correspondientes, indicó la SSC, quien además apuntó se presume por gente que frecuenta el lugar, que el reptil aparentemente fue abandonado en el lago.

¿Qué tipo de cocodrilo es?

Después de los diversos análisis, los especialistas confirmaron que se trataba de un crocodylus moreletii, mejor conocido como cocodrilo de pantano, morelet o mexicano.

Dicho animal es una especie de cocodrilo de pequeño tamaño distribuido por Guatemala, Belice y todo el golfo de México en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca.

Según la información, por lo general esta especie alcanza de unos tres a 3.5 metros de longitud en su etapa adulta, vive en pantanos y su dieta es variada pero principalmente carnívora.

