Refugio Franciscano espera inspección judicial; solo han regresado 156 perros

La representación legal del Refugio Franciscano permanece a la espera de la diligencia anunciada por el Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, cuyo personal deberá acudir a las instalaciones para verificar las condiciones en las que se encuentran los perros que fueron devueltos al albergue tras el amparo promovido por sus abogados.

“Como lo saben, la diligencia estaba planeada para el 5 de noviembre. Posteriormente fue el día de hoy. Sin embargo, en estos días han estado pasando recursos en las instancias respectivas en el juzgado.

Sin embargo, algo que nos llama mucho la atención es la manera en que están resolviendo los colegiados, como ya había pasado en algún momento con un tema civil. Hay muchas atribuciones que le están regalando a la Fundación Haghenbeck. Es un atropello muy grande lo que le estaba está pasando al refugio franciscano , como lo saben y es algo que todos conocen", señaló Rafael Orantes representante legal del Refugio Franciscano .

Sin embargo, hasta el momento, los representantes judiciales no han llegado al inmueble para realizar la inspección correspondiente.

De los mil 95 perros que inicialmente fueron retirados del refugio por las autoridades, únicamente 156 han sido devueltos y permanecen en sus espacios de resguardo , donde, de acuerdo con los representantes del albergue, se encuentran en condiciones aceptables.

En el lugar también se encuentra personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que acompaña a la representación del refugio durante la espera de la diligencia.

“Pues como ustedes verán en este albergue, no existe ni hacinamiento ni maltrato, ni nada de lo que insiste la Haghenbeck en acusar al refugio franciscano. Es mentira, por eso invitamos a la prensa porque la prensa siempre es bienvenida aquí. No a partir de esta tragedia que le sucedió a los franciscanitos de siempre, el refugio franciscano siempre ha tenido las puertas abiertas para todo mundo. " dijo Gina Rivara del refugio Franciscano .

Mientras tanto, personas defensoras de los animales y simpatizantes del Refugio Franciscano permanecen en el exterior de las instalaciones para manifestar su respaldo y exigir la conservación de este espacio.

El conflicto legal continúa con la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, que mantiene su pretensión de recuperar el predio donde opera el refugio, situación que ha prolongado la disputa por el inmueble y la permanencia del albergue.