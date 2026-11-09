Fraudes millonarios en CDMX: 1,276 víctimas pierden 1,850 mdp en 4 empresas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre los avances en las investigaciones de cuatro presuntos esquemas de fraude múltiple que, en conjunto, han afectado a mil 276 personas y provocado un daño patrimonial reportado de aproximadamente mil 850 millones de pesos.

Los casos corresponden a MetaXchange Capital, Strategic Capital Agency (Grupo Inverforx), Booster/XYB y Desarrollo Ejecutivo BRAJ, empresas que presuntamente captaban recursos de inversionistas o comercializaban viviendas mediante promesas de rendimientos económicos o entrega de inmuebles que finalmente no se cumplían.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones han permitido iniciar mil 55 carpetas, ejecutar órdenes de aprehensión y obtener diversas vinculaciones a proceso contra personas señaladas como probables responsables.

En el caso de MetaXchange Capital se han iniciado 293 carpetas de investigación relacionadas con 358 víctimas, quienes reportaron afectaciones por aproximadamente 710 millones de pesos.

Según las indagatorias, la empresa recibía dinero de inversionistas con el argumento de administrarlo en mercados financieros internacionales y generar rendimientos considerablemente superiores a los ofrecidos habitualmente.

Por estos hechos se han ejecutado 17 órdenes de aprehensión y obtenido 15 vinculaciones a proceso. Actualmente, tres personas identificadas como probables responsables permanecen en prisión preventiva.

Strategic Capital Agency, también identificada como Grupo Inverforx, acumula 403 carpetas de investigación, 420 víctimas y un monto patrimonial reportado de aproximadamente 700 millones de pesos.

La Fiscalía identificó un esquema de captación de recursos mediante supuestos asesores financieros que ofrecían rendimientos extraordinarios de entre 20 y 70 por ciento.

El mecanismo presuntamente operaba bajo las características de un esquema Ponzi o piramidal, en el que se incumplían los pagos y las devoluciones, mientras se incentivaba a los inversionistas a reinvertir su dinero.

Hasta el momento se han cumplimentado siete órdenes de aprehensión y obtenido ocho vinculaciones a proceso. Ocho probables responsables se encuentran en prisión preventiva, una persona está en proceso de extradición y se han emitido cuatro fichas rojas.

Booster/XYB: prometían rendimientos anuales de 16.6 por ciento

En el caso de Booster o XY Booster, las autoridades contabilizan 302 carpetas de investigación, 430 víctimas y un daño patrimonial aproximado de 420 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones, la empresa ofrecía oportunidades de inversión con la promesa de generar rendimientos anuales de 16.6 por ciento sobre el capital aportado.

La Fiscalía señala que presuntamente captaba recursos del público sin contar con las facultades legales necesarias para realizar actividades de esa naturaleza.

Por estos hechos se han librado cuatro órdenes de aprehensión, de las cuales una ha sido ejecutada, además de que se obtuvo una vinculación a proceso.

El cuarto expediente corresponde a Desarrollo Ejecutivo BRAJ, empresa que presuntamente ofrecía inmuebles a precios accesibles mediante supuestos programas de vivienda social.

En este caso se han iniciado 57 carpetas de investigación relacionadas con 68 víctimas, quienes reportaron pérdidas por aproximadamente 20 millones de pesos.

Las indagatorias señalan que los representantes de la empresa afirmaban tener vínculos y convenios con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) para generar confianza entre los interesados.

Posteriormente, solicitaban anticipos y aportaciones económicas por concepto de inscripciones, trámites, terrenos y adquisición de viviendas que finalmente no eran entregadas, sin que los afectados recuperaran su dinero.

Por este caso se han librado cuatro órdenes de aprehensión, una de ellas ejecutada, y se obtuvo una vinculación a proceso con prisión preventiva.

La Fiscalía capitalina señaló que continuará con las investigaciones para identificar a todas las personas probablemente responsables y procurar la reparación del daño patrimonial a las víctimas.