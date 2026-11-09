Álvaro Obregón destaca por su modelo de transformación ambiental

La Alcaldía Álvaro Obregón que encabeza Javier López Casarín consolidó su estrategia ambiental. La demarcación obtuvo el primer lugar en el XXIII Congreso Internacional de ICLEI, realizado en San Luis Potosí por el programa Barrancas ÁO: Restauración de su Grandeza en la categoría "Gobierno Local Ambicioso en el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)".

Además, fue distinguida como "Alcaldía Verde" en el rubro de "Gobierno Local Resiliente". A este logro se sumó su participación como finalista en los Premios Verdes 2026 en Cuenca, Ecuador, donde su Modelo de Gobernanza Territorial figuró entre más de 2 mil proyectos con un puntaje de 94 sobre 100.

Durante el periodo 2025 y 2026, la demarcación sustentó esta proyección internacional en datos duros de recuperación ecológica: intervino 161 hectáreas a lo largo de nueve barrancas; retiró 5 mil 580 toneladas de residuos y plantó más de 7 mil árboles para regenerar la cobertura vegetal. Asimismo, redujo más del 45 por ciento los tiraderos clandestinos, al disminuir de 22 a 12 los puntos críticos identificados, e instaló tres Barreras Verdes Flotantes con las que contuvo 139 toneladas de desechos en flujos de agua.

El esquema impulsado por el alcalde Javier López Casarín evolucionó desde etapas iniciales de limpieza hasta una estrategia integral articulada con ocho Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El proyecto equilibra la recuperación ambiental, la funcionalidad hídrica, la regeneración de la biodiversidad y la participación comunitaria con miras a construir un territorio sostenible y resiliente.

La presencia en Ecuador permitió a la demarcación exponer un modelo de gobierno sustentable que articula la gestión ecológica, la coordinación institucional y la participación social.

En este sentido, la Alcaldía Álvaro Obregón reafirmó su compromiso con la restauración de espacios naturales, la innovación en políticas públicas y la consolidación de un desarrollo sostenible que impacte de forma directa en el bienestar de las y los obregonenses.