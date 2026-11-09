Octubre registra la menor cifra de homicidios en 29 años en CDMX: Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que durante el pasado mes de octubre se registró el menor número de homicidios en los últimos 29 años. Expuso, además, que en materia de desapariciones, octubre tuvo 51 por ciento menos reportes y 64 por ciento más personas localizadas, en comparación con el mismo mes de 2024.

También habló de una reducción de 29 por ciento en robos en espacios públicos y de 56 por ciento en robo de vehículos con violencia.

“Estamos cerrándole el paso a la delincuencia, protegiendo la vida, el patrimonio y la propiedad de miles de familias”, expresó.

Asimismo, se refirió a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, que muestran una disminución de 9.8 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad en la capital, equivalente a casi 10 puntos menos en un año.

En cuanto a la búsqueda de personas, informó que durante octubre se registró una reducción de 51 por ciento en los reportes de desaparición y un incremento de 64 por ciento en las personas localizadas, respecto al mismo mes de 2024.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que del 5 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2026 se detuvo a 12 mil 836 personas por delitos de alto impacto.

También se aseguraron mil 867 kilogramos de mariguana, 234 kilogramos de cocaína, 93 kilogramos de metanfetamina y 15.3 kilogramos de cristal, además de 3 mil 372 armas de fuego, 305 cargadores, 12 mil 133 cartuchos, más de 504 mil pesos en efectivo, 7 mil 488 vehículos y 19 mil toneladas de autopartes.

En el mismo periodo, la SSC detuvo a 50 mil 400 personas por delitos o faltas administrativas, realizó 630 cateos, 53 mil operativos penitenciarios y 2 mil 200 despliegues especiales. En materia de seguridad vial, remitió 185 mil motocicletas a depósitos vehiculares y aplicó 286 mil infracciones.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, aseguró que suman 23 los casos de fraude que ya fueron judicializados, los cuales implican a 2 mil 371 víctimas y para los que se han girado 76 órdenes de aprehensión.

Detalló que, en los casos de Meta Exchange, Strategic Capital Agency, BRAJ y XY Booster, el monto del fraude asciende a 931 millones de pesos.

Expuso, además, que del 1 de enero al 31 de octubre de 2026 se cumplimentaron 6 mil 182 órdenes de aprehensión, cifra 32 por ciento superior a la registrada en el mismo periodo de 2024 y 88 por ciento mayor a la de 2019. También se realizaron mil 29 cateos, lo que representa incrementos de 65 por ciento respecto a 2024 y de 67 por ciento frente a 2022.

En cuanto a la judicialización de delitos prioritarios, destacó incrementos respecto a 2024 de 29.6 por ciento en extorsión, 10.4 por ciento en homicidio, 46.6 por ciento en robo a casa habitación, 11.7 por ciento en robo de vehículo y 23.9 por ciento en violación.