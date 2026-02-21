Movilización mañanera de Bomberos en CDMX; atienden incendio y volcadura
Un incendio y la volcadura de un auto provocaron la movilización de bomberos de la CDMX desde temprana hora de este sábado.
Un incendio en una tienda de abarrotes en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), provocó la movilización de equipos de emergencia y el desalojo de nueve personas.
Cinco habitantes del inmueble fueron atendidas por paramédicos debido a que presentaron crisis nerviosas, pero no fue necesario trasladarlos al hospital.
El siniestro ocurrió en la calle General Radamés Gaxiola cerca de Avenida Agustín Yáñez, en la colonia Escuadrón 201 de Iztapalapa, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos extinguieron el incendio que se presentó en la planta baja del inmueble.
Como medida de prevención se evacuó a nueve personas”, informó la dependencia.
Volcadura en la Roma
Un vehículo volcó en la calle Puebla en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc.
Cerca de las 8:00 horas, el Heroico Cuerpo de Bomberos reportó el incidente, donde una persona resultó lesionada.
En vía pública se volcó una camioneta sobre su toldo; procedimos a ponerlo en su posición normal. Resultando una persona lesionada atendida por paramédicos en el lugar sin ameritar traslado”, informaron los vulcanos.
¿Cómo contactar a Bomberos en CDMX?
En caso de emergencia marca al 911. Este es el número único de emergencias en la Ciudad de México. Funciona las 24 horas, los 365 días del año. Es gratuito y canaliza de inmediato tu reporte al Heroico Cuerpo de Bomberos, así como a policía, ambulancias y protección civil.
¿Qué tipo de emergencias atienden los bomberos de la CDMX?
El Heroico Cuerpo de Bomberos atiende principalmente:
- Incendios en casas, edificios, fábricas, comercios y vehículos
- Explosiones y fugas de gas
- Accidentes vehiculares (choques, volcaduras, personas atrapadas)
- Rescate de personas en alturas, pozos, elevadores y estructuras colapsadas
- Derrumbes y afectaciones por sismos
- Inundaciones y rescate durante lluvias
- Caída de árboles, postes o estructuras
- Atención a materiales peligrosos
- Control de incendios forestales y de pastizales
Recomendación importante
Ante cualquier riesgo inmediato, llama directamente al 911 y proporciona:
- Ubicación exacta
- Qué sucede
- Si hay personas heridas o atrapadas
- Esto permite una respuesta más rápida y efectiva.
*mvg*