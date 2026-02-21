Movilización mañanera de Bomberos en CDMX; atienden incendio y volcadura

Un incendio en una tienda de abarrotes en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), provocó la movilización de equipos de emergencia y el desalojo de nueve personas.

Cinco habitantes del inmueble fueron atendidas por paramédicos debido a que presentaron crisis nerviosas, pero no fue necesario trasladarlos al hospital.

El siniestro ocurrió en la calle General Radamés Gaxiola cerca de Avenida Agustín Yáñez, en la colonia Escuadrón 201 de Iztapalapa, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Incendio en Iztapalapa. Especial

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos extinguieron el incendio que se presentó en la planta baja del inmueble.

Como medida de prevención se evacuó a nueve personas”, informó la dependencia.

Incendio en Iztapalapa. Especial

Volcadura en la Roma

Un vehículo volcó en la calle Puebla en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc.

Cerca de las 8:00 horas, el Heroico Cuerpo de Bomberos reportó el incidente, donde una persona resultó lesionada.

En vía pública se volcó una camioneta sobre su toldo; procedimos a ponerlo en su posición normal. Resultando una persona lesionada atendida por paramédicos en el lugar sin ameritar traslado”, informaron los vulcanos.

Volcadura en la Roma. Especial

¿Cómo contactar a Bomberos en CDMX?

En caso de emergencia marca al 911. Este es el número único de emergencias en la Ciudad de México. Funciona las 24 horas, los 365 días del año. Es gratuito y canaliza de inmediato tu reporte al Heroico Cuerpo de Bomberos, así como a policía, ambulancias y protección civil.

¿Qué tipo de emergencias atienden los bomberos de la CDMX?

El Heroico Cuerpo de Bomberos atiende principalmente:

Incendios en casas, edificios, fábricas, comercios y vehículos

Explosiones y fugas de gas

Accidentes vehiculares (choques, volcaduras, personas atrapadas)

Rescate de personas en alturas, pozos, elevadores y estructuras colapsadas

Derrumbes y afectaciones por sismos

Inundaciones y rescate durante lluvias

Caída de árboles, postes o estructuras

Atención a materiales peligrosos

Control de incendios forestales y de pastizales

Recomendación importante

Ante cualquier riesgo inmediato, llama directamente al 911 y proporciona:

Ubicación exacta

Qué sucede

Si hay personas heridas o atrapadas

Esto permite una respuesta más rápida y efectiva.

*mvg*