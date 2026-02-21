Alcaldía Benito Juárez intercambia experiencia de transparencia con Reino Unido

La alcaldía Benito Juárez sostuvo un encuentro de trabajo con una delegación del Reino Unido, enfocado en fortalecer los mecanismos de compras públicas, transparencia y modernización administrativa.

La reunión, de carácter técnico, puso sobre la mesa modelos normativos, herramientas operativas y esquemas de gobernanza aplicados tanto a nivel federal como local en territorio británico, con la intención de identificar prácticas que puedan replicarse en la demarcación capitalina.

El alcalde, Luis Mendoza, subrayó que este tipo de acercamientos internacionales buscan consolidar a Benito Juárez como referente en materia administrativa.

En Benito Juárez creemos que un gobierno moderno, abierto y eficiente fortalece nuestras compras públicas, y contar con experiencias internacionales promueve la mejora de los procesos administrativos; también genera valor social, impulsa la competitividad y abre oportunidades para que, desde la alcaldía, se fomente a las pequeñas y medianas empresas”, señaló.

Comparten modelos para articular esfuerzos

Gobierno de Luis Mendoza y representantes de Reino Unido. Especial

Durante la sesión se abordaron temas como integridad administrativa, rendición de cuentas y participación ciudadana en los procesos de contratación.

Por parte de la alcaldía participaron Gerardo Clara, director general de Administración, Finanzas y Obras, y Dora González, coordinadora de Vinculación Internacional, quienes expusieron la experiencia local en medición de servicios y percepción ciudadana.

Benito Juárez ha sido, en percepción de seguridad, la número uno. Así vemos nosotros el impacto y beneficio real en la comunidad.

Asimismo, también medimos el avance de los servicios urbanos y su calidad. Medimos de manera integral toda la percepción de seguridad que se da a una comunidad”, afirmó Clara.

Uno de los ejes centrales fue la manera en que las compras públicas pueden convertirse en una herramienta de desarrollo económico local, al facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas mediante procesos más accesibles e innovadores.

La delegación británica compartió modelos que permiten articular esfuerzos entre distintos niveles de gobierno, con plataformas digitales que priorizan la transparencia y el acceso a la información.

Además, se planteó la posibilidad de establecer acuerdos interinstitucionales o “hermanamientos” que faciliten el intercambio de capacitación y el fortalecimiento de herramientas digitales, tanto para servidores públicos como para la comunidad, con el objetivo de robustecer los mecanismos de transparencia en la demarcación.

*mvg*