El Hospital Ángeles del Pedregal hizo un llamado a la población para encontrar donadores de plaquetas que permitan apoyar a María Guadalupe Cárdenas y Jude, quienes requieren este componente sanguíneo.

A través de un aviso, el Banco de Sangre del hospital informó que cualquier tipo de sangre es bienvenido e invitó a las personas que cumplan con los requisitos a acudir a sus instalaciones para realizar la donación.

¿Cuáles son los requisitos para donar plaquetas?

Las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar al menos 50 kilogramos.

Presentar una identificación oficial vigente con fotografía, como INE o pasaporte.

No tener fiebre, gripe, tos, diarrea o alguna infección en los días previos.

Haber transcurrido al menos 12 meses desde un tatuaje, perforación o acupuntura.

Haber cumplido seis meses desde una cirugía mayor.

No haber consumido alcohol durante las 72 horas previas.

Considerar que, si se toman medicamentos o se recibió alguna vacuna recientemente, es necesario confirmar con el banco de sangre el tiempo de espera correspondiente.

Acudir con cuatro horas de ayuno.

No estar embarazada ni en periodo de lactancia.

El Banco de Sangre del Hospital Ángeles del Pedregal recibe donadores de lunes a sábado, en un horario de 7:00 a 17:00 horas.

Para obtener información adicional sobre el procedimiento y confirmar los requisitos, se puede llamar al 55 5449 5500, extensiones 2008, 2081, 2084 o 3016.

Dirección: Camino de Santa Teresa 1055-S, colonia Héroes de Padierna, Ciudad de México.

El hospital reiteró que cualquier tipo de sangre es bienvenido y que la participación de los donadores puede contribuir a atender las necesidades de los pacientes.